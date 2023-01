Hlasovat z auta může ve středu 1900 lidí v covidové izolaci

Volit na drive-in stanovištích z auta může ve středu od 8 do 17 hodin zhruba 1900 dospělých, kteří jsou v izolaci kvůli covidu. Vyplývá to z dat o nakažených do 23. ledna, která zveřejňuje Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS).

Drive-in volby v Berouně 30.9.2020Video: Novinky

