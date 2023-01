Politolog Gregor: Jen jeden kandidát víří negativní emoce

Jak vnímáte závěr volební kampaně? Na sociálních sítích to doslova vře, Andrej Babiš ruší kvůli anonymům kontaktní kampaň, Petr Pavel ho naopak vyzývá, aby zklidnil emoce…

Je to závěr kampaně, zjitřené emoce se daly čekat a bylo jasné, že ta nejnegativnější část přijde právě v těchto dnech. Na druhou stranu je mezi kandidáty rozdíl v tom, kdo co říká a kdo co dělá.

Jak to myslíte?

Petr Pavel vede kampaň, která zapadá do demokratického standardu, a vede ji v mezích slušného chování. Kdežto Andrej Babiš se už dostává za hranice toho, co bychom čekali od demokratických politiků.

Jestli někdo víří negativní emoce, je to právě Babiš, který straší válkou, v debatách ukazuje, že není schopen racionálně diskutovat, ale jen útočit na protikandidáta. A ukazuje to i svými zvláštními tiskovými konferencemi, kde zvláštním způsobem oznamuje údajné výhrůžky směřované jeho manželce a jemu samotnému.

Pavel vyzval Babiše ke zklidnění napětí Prezidentské volby

Může to ještě nějak ovlivnit volební výsledek? Že budou třeba lidé s Babišem soucítit?

V to nepochybně doufá, protože nálada ve společnosti mu není nakloněna. Na jeho kontaktní kampaň chodí jen skalní příznivci a odpůrci, nedařilo se mu tam dostat váhavé voliče. A tak hledá nástroj, který by pro něj nepříznivý vývoj zvrátil. A to jsou ty údajné výhrůžky.

Říkáte údajné. Nevěříte, že Babiš skutečně výhrůžné anonymy dostává?

Jsou tu dvě možnosti. Buď si Babiš vymýšlí, aby získal pozornost. Anebo jsou ty výhrůžky reálné. Pak je ale zvláštní, že bere svou manželku na mítinky, kde je sám obklopen bodyguardy, ale jeho manželka se fotí v davu příznivců a není nijak chráněna. Anonym Babišově manželce údajně přišel z Brna, a Babiš s manželkou jel poté právě tam.

Jak tento závěr kampaně ovlivňuje právě ty váhavé voliče?

Nepatří to do demokratických voleb. Část voličů to skutečně může znechutit natolik, že do druhého kola volit nepůjdou. Nové příznivce to Babišovi zřejmě nepřivede, ale může to snížit volební účast a spíš tyto nerozhodné voliče přesvědčit, aby šli volit jeho protikandidáta.