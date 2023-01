Volte jinde, radí turistům starosta Špindlerova Mlýna

Seznam špindlerovských voličů během prvního kola prezidenské volby vzrostl díky turistům z necelých osmi stovek na patnáct set. Podobný nárůst voličů by mohl ve Špindlu nastat o víkendovém druhém kole.

„Společně se Světovým pohárem dojde k nájezdu rekreantů z Německa, kde začínají zimní prázdniny, a do toho všeho ještě volby,“ podotkl Jandura. Voliči s voličskými průkazy by podle starosty měli raději odvolit doma či cestou do Špindlu v nejbližší volební místnosti ve Vrchlabí.