Falešná zpráva o Pavlově úmrtí je profesionální dezinformací

Zprávu s oznámením šířili podvodníci také na e-mailové adresy novinářů, přišla i do Práva. „Doména je registrována anonymně v zahraničí. Je to profesionální práce, nejde o žádnou amatérskou záležitost, kterou by vyrobil důchodce, co posílá řetězové maily. Vidím za tím stopy do Ruska. Proruské dezinformační skupiny jdou proti Petru Pavlovi a motivace je volby narušovat. Kremelská propaganda tlačí Andreje Babiše,“ uvedl expert na českou dezinformační scénu Roman Máca.