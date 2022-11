Dnes den D. Poslední slovo bude mít soud

Také 13 senátorů, zejména z klubu Starostů, sehnal i senátor Marek Hilšer. Původně měl podpisů víc, i on měl ale problém s tím, že některým po volbách skončil mandát. Ze seznamu je proto vyškrtl. Při striktním výkladu zákona by totiž mohl narazit u Nejvyššího správního soudu, pokud by někdo podal stížnost. Hilšer sbíral i podpisy občanů. Ty nakonec neuplatnil.

„Myslím si, že to byla cesta férová. Jezdil jsem po republice, chtěl jsem se o to pokusit, ale také jsem do toho nechtěl investovat velké peníze, sehnat podpisy stojí i několik milionů. Myslím si, že jsem to dobře odpracoval a podporu senátorů si zasloužím,“ dodal Hilšer.