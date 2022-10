Kandidatura Babiše je hrozbou pro Česko, míní generál Pavel

„Vzhledem k intenzivní palebné přípravě, které v posledních týdnech čelím, mě vůbec nepřekvapuje, že Andrej Babiš do toho jde. Osobně se těším, že do debat přinese oživení, ale obecně jeho kandidaturu vnímám jako hrozbu pro Českou republiku, a to kvůli populismu, který zosobňuje,“ sdělil Novinkám generál Pavel prostřednictvím své mluvčí Markéty Řehákové krátce po Babišově oznámení.