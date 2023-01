Babiš, Pavel i Fischer by Hladíka jmenovali. Nerudová „nemůže říct, jak by se rozhodla“

„V této situaci bych jednal jinak. Odmítat jmenování Petra Hladíka vnímám jako další z teatrálních projevů Miloše Zemana, pokud jde o jmenování kohokoliv,“ uvedl pro Novinky generál Petr Pavel.

Doplnil, že by prezident měl sdělit případné výhrady k ministrovi premiérovi mezi čtyřma očima a počkat si, jak si premiér poradí. „Složení vlády je zodpovědností premiéra, on nese kůži na trh, když navrhuje ministry. Pokud si je premiér jistý tím, co dělá, tak by tomu prezident neměl klást překážky,“ zdůraznil.

„Jako prezident bych ho jmenoval,“ potvrdil pro Novinky Babiš. Podobně jako Pavel zmínil, že ministři jsou vizitkou premiéra a navrhující strany. „Pokud mu nevadí, že je pan Hladík v hledáčku policie kvůli své politické činnosti, je to problém pana premiéra. Mně by to v pozici předsedy vlády vadilo,“ řekl Babiš, který sám stojí před soudem v kauze údajného dotačního podvodu. V Hladíkově kanceláři zasahovala policie v rámci vyšetřování kauzy přidělování městských bytů v Brně, z ničeho jej ale neobvinila.

Zeman odmítl jmenovat Hladíka ministrem Domácí

Nerudová pak skrz svého mluvčího vzkázala, že „informace nejsou veřejné, a není tak seznámena s detailními informacemi o panu Hladíkovi“.

„Nemohu tedy říct, jak bych se rozhodla,“ uvedla s tím, že by ale jeho jmenování konzultovala s předsedou vlády Petrem Fialou (ODS) a šéfem lidovců a ministrem práce a sociálních věcí Marianem Jurečkou. „Pokud by byly pochybnosti vyvráceny, samozřejmě bych pana Hladíka jmenovala. Za velice nešťastné považuji, že ministerstvo stále není obsazené,“ doplnila.

Zeman se nenaučil Ústavu, říká Fischer

Hladíka by jmenoval i další z kandidátů – senátor Pavel Fischer. „Miloš Zeman potvrzuje, že se za 10 let nenaučil Ústavu ČR a kádruje kandidáty na ministry v příkrém rozporu s Ústavou ČR,“ vysvětlil svůj postoj.

Podobně jako Nerudová nejmenování Hladíka pak naopak nemůže posoudit odborář Josef Středula. „Považuji ale za velmi špatné, kdyby byl někdo jmenován ministrem a následně se ukázalo, že je součástí nějaké trestní kauzy,“ míní.

Ministrem by Hladíka jmenoval zase podnikatel a prezidentský kandidát Karel Diviš. „Pokud by se pak ukázalo, že je spojitost s kauzou větší, tak je to zodpovědnost premiéra,“ řekl Novinkám.

„Za ministry je zodpovědný premiér, prezident je určitá záchranná brzda jen v extrémním případě,“ souhlasí s ním další z kandidátů Tomáš Zima.

Senátor Marek Hilšer a poslanec za SPD Jaroslav Bašta, kteří se také o post prezidenta ucházejí, zatím na dotaz Novinek nereagovali.