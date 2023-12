V rozhádané vesnici na Domažlicku jsou další volby. Protivníci nakonec kandidují spolu

Síly teď spojil s kandidáty, které předtím kritizoval. Mezi jeho odpůrci byli především Josef a Martin Johánkovi. První zmíněný dostal od soudu pokutu, protože lidem raději domlouval u piva, než aby je posílal k přestupkové komisi. „Obě strany uznaly svoje chyby. Chceme, aby to v Mnichově fungovalo,“ zdůvodnil Černý změnu postoje.

Mimochodem, do boje už Josef tentokrát nepůjde, pokračovat bude pouze syn Martin a jeho kolegové. „Snad zase neodstoupí,“ doufá Martina Strenková, jež vede uskupení Myslíme to vážně. Doplňuje, že obyvatelé už jsou ze situace znechucení a zklamaní.

Do sedmičlenného zastupitelstva by se rád dostal i Miroslav Timura (Občané pro lepší Mnichov, Pivoň a Vranov). „Obec je zanedbaná. Dlouho se tady nic moc nedělo. Jsem Miroslav, takže nemám rád války, ale mír,“ narážel na význam svého jména.

Považuje se za optimistu. Podle něj volby dopadnou dobře a vesnice bude mít stálé a plnohodnotné vedení. „Pokud by zase někdo neunesl porážku a odstoupil, to už by byla veliká ostuda,“ doplňuje Timura.