Přestupky řešil u piva. Trestaný starosta jde do voleb

Johánek se za vyměřený trest 20 tisíc korun nestydí. „Jsem na to hrdý, že jsem byl odsouzený. Dělal jsem to lidově. Místní proti tomu nic nenamítali, naopak mi fandili. Dokonce se mě zastali i kolegové z politiky,“ zdůraznil.

Podle něj je důležité najít vzájemnou shodu. „Ať si každý řekne svůj názor, na to má právo. Na zásadních věcech by se ale měli všichni domluvit. Hlavně žádné naschvály, to se mi nelíbí,“ řekl 68letý penzista. „Jestliže budou problémy pokračovat, definitivně se na to vykašlu. Už mi není dvacet a nemám na to nervy,“ doplnil Černý.