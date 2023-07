Vesnice na Domažlicku je paralyzovaná. Skoro rok funguje v provizoriu

Od loňského podzimu budou už třetí. „Je to doslova bordel, co se tady děje,“ poznamenal zastupitel David Heindl (Sdružení nezávislých kandidátů za Mnichov). Narážel na skutečnost, že všichni z druhého uskupení Krásnější Mnichov, Pivoň a Vranov, které vedl 72letý Josef Johánek, se vzdali svých pozic.

Stejný scénář už před časem nastal. „Tehdy to taky položili. Teď jsme jim volali, abychom se domluvili. Neměli zájem. Je za tím uražená ješitnost, protože my měli čtyři hlasy v zastupitelstvu, oni tři. Báli se, že bychom je přehlasovali,“ myslí si Heindl.

Podobný názor zastává Jaroslava Pelnářová z Vranova. V úterý dorazila do mnichovského kulturního domu, kde se téma přetřásalo. „Je to od nich sprosté. Ani nám nepřišli svou rezignaci vysvětlit. Myslela jsem si, že chtějí dělat něco pro lidi. Holt nevyhráli, tak okamžitě odstoupí, tomu nerozumím,“ zlobila se seniorka.

Lidé přišli v úterý do mnichovského kulturáku, kde se řešila rezignace tří zastupitelů.

Vedením obce, kde žije 215 lidí, je stále pověřený starosta Karel Černý (Sdružení nezávislých kandidátů za Mnichov). Přiznal, že situace je pro něj náročná. „Musím spoustu věcí konzultovat s ministerstvem vnitra. Nemůžeme skoro nic dělat. Lidé v obci jsou rozhádaní,“ nastínil Černý. Podle něj by se měli před dalšími volbami všichni domluvit. „Buď složit jednu kandidátku, nebo jít každý sám za sebe,“ navrhl.

Podle Jaroslava a Zdeňky Němcových, kteří žijí v Mnichově, jde o plýtvání času i peněz, když budou další volby. Navíc zastupitelé mají pouze omezené pravomoci, například nesmějí prodávat obecní pozemky. „Takže my teď máme pozemek jenom v pronájmu, i když bychom si ho chtěli koupit,“ uvedli manželé. Doufají, že v prosinci už se situace definitivně vyřeší.

Karel Kučerovský z Vranova tak optimistický není. „Štve mě to. Obec je paralyzovaná jenom kvůli Johánkovým, tedy Josefovi a jeho synovi Martinovi. Oba se do zastupitelstva dostali, ale odešli. Neustáli, že nevyhráli. Pokud budou znovu kandidovat, dopadne to stejně,“ řekl.