Okamura: Bez SPD to mnohde nepůjde

Co se týče růstu mandátů, jsme nejúspěšnější stranou. Měli jsme 155 zastupitelů a máme jich téměř 500. Obsadili jsme všechna krajská města včetně Prahy, zastupitele máme i v deseti pražských městských částech. I prezident včera v televizi Prima na rovinu řekl, že SPD je vítězem voleb.

V Plzni nikdo nikam neodešel, stalo se to v rámci dohody s SPD a je to plně v naší koordinaci. Naším cílem bylo po třiceti letech odstranit z plzeňského magistrátu ODS, lidovce a TOP 09. Zachovali jsme se takticky. V plzeňském zastupitelstvu jsme měli čtyři mandáty, dva straníky a dva nestraníky za SPD. S Piráty ale nikdy nemůžeme být v otevřené koalici, považujeme je za anarchistickou, extremistickou stranu.

Elegantně se to vyřešilo tak, že naši dva bezpartijní zastupitelé podepsali memorandum na podporu koalice ANO, STAN a Pirátů. Náš klub se čtyřmi členy zůstává a cíl vystrnadit konečně pana Martina Baxu, ministra kultury škodlivé Fialovy vlády, se podařil.

V řadě měst jednáme, i ve větších. Nemůžu říkat jména, ale někde koalice nelze bez účasti SPD sestavit. Nebudeme politikařit a v situaci, kdy vláda Petra Fialy uvrhla občany a řadu českých firem do neřešitelných finančních problémů, budeme rádi jednat s každým. Chceme táhnout za jeden provaz, nechceme rozdělovat lidi, jako to dělají strany vládní koalice.

Jsme nejmladší parlamentní stranou. Nejsme zatím tak etablovaní, abychom měli starosty či náměstky primátorů, z nichž se většinou rekrutují úspěšní senátoři. Před volbami jsem říkal, že budu považovat za úspěch, když se aspoň jeden z našich kandidátů dostane do druhého kola. Tento cíl jsme splnili a rád bych dodal, že jsme měli i řadu kandidátů na třetím místě.

Jsem přesvědčen, že ten hlas byl neplatný. Jeho jméno jsem i přeškrtl, to natržení bylo navíc. To, zda jméno bylo zaškrtnuto dostatečně, nebo nedostatečně, posoudila volební komise a už nikdy se nedozvíme, zda platil, nebo ne. To jsem ho měl ještě rozžvýkat a spolknout?