Jak se rodí koalice

Primátorem má být podle společného ujednání lídr ANO Miroslav Žbánek, který tento post zastával již minulé čtyři roky. „Myslím si, že získaný mandát nám celkem logicky takovou vyjednávací pozici dává. Není to žádná nadřazenost nebo arogance, která by plynula z volebního výsledku. Rádi bychom i takto zúročili získaný výsledek,“ řekl Právu už před vznikem trojkoalice Žbánek.

Nová brněnská radniční koalice by mohla být představena příští týden. V pondělí to řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS), která dovedla koalici občanských demokratů a TOP 09 ve volbách v moravské metropoli k vítězství. Ve hře je i spolupráce s opozičním ANO.

Brno nyní vede stará čtyřkoalice ODS, KDU-ČSL, ČSSD a Pirátů. Pokud by měla pokračovat, rozšířila by se ještě o dvě uskupení. ODS šla do komunálních voleb v koalici s TOP 09 a lidovci se STAN. Tato koalice by měla 33 z 55 křesel. Spekulovalo se ještě o nové spolupráci mezi ODS a TOP 09 s ANO s celkovým počtem 29 mandátů.