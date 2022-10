Brněnská koalice bude sestavena nejdříve příští týden

Pokud půjdou povolební vyjednávání hladce, nová brněnská radniční koalice by mohla být představena příští týden. Novinářům to v pondělí řekla brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS), která dovedla koalici občanských demokratů a TOP 09 ve volbách v moravské metropoli k vítězství. Ve hře je i spolupráce s dosud opozičním hnutím ANO. Podle Vaňkové se nepočítá jen s tím, že by do radniční koalice byla přizvána SPD, s níž ale také jednala.

Foto: Václav Šálek, ČTK Brněnská primátorka Markéta Vaňková (ODS) hovoří s novináři o povolebních jednáních.