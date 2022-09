Hlavně nekroužkovat. V komunálních volbách se bude opět křížkovat napříč stranami

„Není to tak, že by panašování v komunálních volbách vůbec nepomohlo. V malých obcích vertikální mobilita (posun nahoru) kandidátů fungovat může. Ve velkých obcích a krajských městech to jde výrazně hůř, ale případy, kdy se několika kandidátům povedlo dostat se z prostředka vzhůru, rozhodně byly,“ řekl politolog Tomáš Lebeda, který se volebními systémy zabývá.

Právě on je jedním z autorů senátní novely, která by mohla zažitý volební systém změnit tak, aby se pro voliče nic nezměnilo, ale křížkovaní kandidáti by měli větší šanci na úspěch.

„Jednak by se mohlo křížkovat i v rámci volené strany, což dnes nejde, a jednak by mohlo rozhodovat pořadí napříč kandidáty,“ vysvětlil politolog. „Jiná cesta by bylo úplné odstranění toho desetiprocentního prahu a kandidáti by se seřadili podle absolutního počtu hlasů, které by sesbírali. To by se ale asi nelíbilo velkým parlamentním stranám,“ uvedl Lebeda.