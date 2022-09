Falešné volební letáky v Bílině měly vystrašit Romy

„Ten leták jsem na vlastní oči neviděl, ale kamarád ho dostal do schránky. Mě to neuráží, je mi to jedno. Já pracuji, neflákám se,“ řekl Právu poblíž volební místnosti ve vyloučené lokalitě Teplické Předměstí asi 40letý Rom, který nechtěl prozradit své jméno. Dovnitř ale nevstoupil. „Volit nebudu, je mi ukradené, kdo řídí město. Já chci mít hlavně klid,“ poznamenal.