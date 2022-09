Volební lístek do Senátu jsem škrtl a natrhl, uvedl Okamura

„Škrtl jsem jeho volební lístek a ještě jsme ho natrhl. Voleb jsem se tímto zúčastnil, vždycky jsem pro to, abychom k volbám chodili. Můj hlas tak bude započítán mezi odevzdané, tímto jsem však vyjádřil svůj nesouhlas a zároveň snížil procentní výsledek panu Růžičkovi, protože absolutně nesouhlasím s politikou TOP 09 a vládní koalice,“ řekl Okamura.

V případě voleb do Senátu by si Okamura přál vznik senátní opozice vůči současné vládní pětikoalici. „Senátní volby mají svoje specifikum, velkou výhodu budou mít ty strany, které už mají dlouhá léta v senátních obvodech starosty a místostarosty. Považoval bych proto za velký úspěch, kdyby někdo z kandidátů SPD postoupil do druhého kola,“ uvedl.