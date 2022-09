V Ústí nad Orlicí bude zvolen nový senátor zřejmě již v prvním kole

Podle litery zákona se senátorem stane kandidát, který získá více než 50 procent odevzdaných hlasů. To se v prvním kole děje většinou sporadicky, neboť se hlasy rozloží mezi více osobností.

Druhé kolo by se v obvodu 46 mohlo konat pouze v případě, že by oba kandidáti získali v prvním kolem shodný počet hlasů. To není ani přes obvykle nižší účast v senátním klání příliš pravděpodobné.