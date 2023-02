Zneužití umělé inteligence školáky se čeští učitelé příliš neobávají

Pedagogové v Česku se moc neobávají toho, že by žáci základních a středních škol ve výuce zneužívali umělou inteligenci. Známky z doma psaných esejů a seminárních prací, kterou by za školáky mohl psát tzv. chatbot či jiná podobná technologie, tvoří jen malou část závěrečného hodnocení. Ve středu to uvedli předsedové školských asociací v ČR.

Foto: Florence Lo, Reuters O problematice využívání technologií ve vzdělávání se diskutuje mj. v souvislosti s představením technologie ChatGPT, která podle jednoduchých pokynů sama vytváří texty.