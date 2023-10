Z ruské laboratoře na ISS unikla chladicí kapalina, posádce nebezpečí nehrozí

Jedná se o třetí podobný incident na ruských komponentech ISS za poslední dobu, podotkl list The Guardian, podle kterého to vyvolává otázky o spolehlivosti ruského vesmírného programu. Loni v prosinci unikla chladicí kapalina z posádkového modulu Sojuz, když loď patrně zasáhl mikrometeorit. Odložen byl kvůli tomu návrat amerického astronauta a dvou ruských kosmonautů, kteří na ISS strávili místo šesti měsíců 371 dní. Zpátky na Zemi se nakonec před dvěma týdny vrátili v náhradním modulu.

„Máme tu tři případy netěsnících chladicích systémů – to je pojítko. Poprvé to nic není, podruhé je to náhoda, potřetí jde o něco systémového,“ řekl agentuře AFP analytik Jonathan McDowell. „Opravdu to jen zdůrazňuje zhoršující se spolehlivost ruských kosmických systémů,“ dodal.