Z hlavního nádraží na letiště v Ruzyni za čtyři minuty? Letecký ústav představil aerotaxi budoucnosti

Dostat se z hlavního nádraží v Praze na Letiště Václava Havla za pouhé čtyři minuty? Tým odborníků pod vedením pražského Výzkumného a zkušebního leteckého ústavu (VZLÚ) tvrdí, že to možné je. Pracují na prototypu vzdušného autonomního prostředku, který by fungoval jako tzv. aerotaxi. Novinářům představili tento týden jeho model, který v současnosti testují. A také návrh stanice v centru metropole, odkud by se létalo.

Letecký ústav představil budoucnost vzdušné přepravy lidí ve městě.Video: Novinky