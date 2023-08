Vědci objevili u sicilských břehů tři nové podmořské vulkány

Podle Lodola zatím není možné říci, zda a do jaké míry podmořské sopky u Sicílie představují nebezpečí pro obyvatelstvo. „Je to jako zemětřesení. Nejsme schopni to předvídat, nemůžeme s jistotou říci, že nedojde k žádné erupci,“ řekl. „Důležité je, abychom je neustále sledovali,“ dodal.