V Kateřinské jeskyni vykutali záhadné destičky. Unikátní nález, nebo geniální podvrh?

„Nedává to smysl. Něco takového a u nás? Nevíme ani to, z jaké věci úlomky pocházejí. Je to matoucí. Snad nám laboratorní zkoumání prozradí více,“ sdělila Právu Ivana Vostrovská z katedry historie Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, která výzkum vede.

Další shoda je v technickém provedení. Obrazce nejsou do břidlice vyryty. Jde o reliéfy. Jinými slovy je plocha v okolí obrazce zbroušena tak, že muži jako by vystupovali z kamene. Na období před naším letopočtem jde pro střední Evropu o řemeslně netradiční zpracování.

Ve stejné hloubce jako střepy se našla i kvalitně vyrobená šipka z pazourku z doby bronzové. Časově to tedy do sebe zapadá, protože Chetité jsou doba bronzová. Navíc šipka je zaručeně z dovozu.

Pazourková šipka zhruba z doby bronzové ležela ve stejné hloubce jako tajemné úlomky, a to jen kousek od nich. Naznačuje to, že by mohly být ze stejného období.

„Musíme se podívat na to, zda na úlomcích nezbyl biologický materiál, který by nám napověděl, kdy dílo vzniklo,“ poznamenal archeolog Martin Golec, který bádá v jeskyních krasu.

A co kdyby šlo o geniální podvrh? Teoreticky se to prý nedá vyloučit, jenže - jeskyně je uzamčená a k místu nálezu se dostanou turisté jen na malou chvíli s průvodcem.

Ten, kdo by si chtěl z vědců vystřelit, by musel vědět, jak hluboko má úlomky uložit. Musel by to být tedy odborník. Kolegy by přitom zřejmě dávno na vtip upozornil. Navíc se ani krátce před zahájením výkopových prací v jeskyni nevědělo, kde přesně se sonda do podlahy chodby bude hloubit.