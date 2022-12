V Austrálii našli kompletní kostru elasmosaura

Objevit fosilní pozůstatky dlouhokrkého plesiosaura, známého jako elasmosaurus, se podle listu The Guardian podařilo v srpnu třem amatérským hledačkám pravěkých zkamenělin.

Cassandra Princeová, majitelka pozemku v australské oblasti McKinlay, kde se nález uskutečnil, kompletní kostru tohoto vyhynulého mořského plaza objevila spolu s kolegyněmi Cynthií a Sally. Amatérské nadšenkyně do paleontologie tvoří uskupení, které si říká „Rock Chicks“.

„Obvykle při vykopávkách u těchto tvorů nalezneme jen zbytky a žádnou hlavu. A velmi zřídka najdeme naopak pouze lebku, ale zase bohužel bez připojeného těla,“ okomentoval to Knutsen pro agenturu Reuters s tím, že takto se lze o těchto mořských ještěrech více dozvědět.

„Nikdy jsme nenašli tělo a hlavu dohromady, a to by mohlo být klíčem k budoucímu výzkumu v této oblasti,“ dodal podle serveru The Daily Mail. Exemplář už je ve zmíněném muzeu.