Trojice kosmonautů dorazila na čínskou vesmírnou stanici

„V 11:46 SELČ se k přednímu dokovacímu uzlu čínské kosmické stanice připojila kosmická loď Šen-čou 17. Po otevření průlezu se velitel Tchang Chung-po, palubní inženýr Tchang Šeng-ťie a letový specialista Ťiang Sin-lin připojí k trojici z mise Šen-čou 16. V šesti budou na stanici minimálně do konce října,“ konstatoval na sociální síti X odborník na kosmonautiku Michal Václavík z České kosmické kanceláře a Fakulty strojní ČVUT v Praze.

Podle agentury AP je nová trojice kosmonautů nejmladší, jakou kdy Peking vyslal do vesmíru. Trojici účastníků letu je v průměru 38 let.

Ve středu navíc agentura oznámila, že plánuje do kosmu vyslat nový teleskop k hlubšímu průzkumu vesmíru. Teleskop bude umístěn na čínské vesmírné stanici a bude společně s ní obíhat kolem Země.

Čínský „Nebeský palác“, sestávající ze tří modulů, byl dobudován koncem loňského roku. Jeho životnost Peking odhaduje na více než 15 let.

Čína začala stavět vlastní orbitální stanici poté, co nebyla přijata do projektu Mezinárodní vesmírné stanice (ISS). Zabránil v tom především nesouhlas Spojených států, kterým vadí, že čínský vesmírný program řídí vojenské křídlo čínské komunistické strany.

Čína již také začala vybírat astronauty pro budoucí vesmírné lety. Zatímco první čínští astronauti byli bývalí vojenští piloti, nyní má čínská vesmírná agentura zájem o kandidáty s doktorátem z biologie, fyziky, chemie, biomedicínského inženýrství či astronomie. Poprvé se o zařazení do programu budou moci ucházet i kandidáti z Hongkongu a Macaa, píše agentura Reuters .

Čína v roce 2003 vyslala do vesmíru vlastními silami svého prvního astronauta. Stala se tak po někdejším Sovětském svazu a USA třetí zemí, které se to podařilo. Kromě budování vlastní vesmírné stanice se Čína soustřeďuje i na průzkum Měsíce a Marsu. Jako první zemi se jí podařilo přistát se svým vozítkem na odvrácené straně Měsíce. Své robotické vozítko dopravila také na povrch rudé planety. Do roku 2030 chce vyslat na Měsíc člověka.