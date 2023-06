Tajemství vesmírné exploze odhaleno: Z kolabující hvězdy vytryskl nejjasnější gama záblesk

Exploze dostala jméno GRB 221009A, známější je ale pod označením BOAT (z anglického Brightest of All Time, tj. něco jako „nejjasnější ze všech“). Ačkoli ji loni zaznamenaly dalekohledy po celém světě, astronomové dosud nedokázali zjistit její příčinu. O průlomu v oblasti astronomie informoval minulý týden server listu The Independent.