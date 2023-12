Studenti si v simulaci vyškovské hvězdárny zkusili expedici na Mars

Projekt každoročně začíná v létě, je určený nadaným mladým lidem ve věku 13 až 18 let z Česka i Slovenska. Letos se do něj přihlásilo podle organizátorů kolem 200 zájemců, ze kterých po splnění úkolů vybrali 40.

„Účastníci zažívají průběh skutečného letu do vesmíru. Hlavním účelem je plně prověřit schopnosti pěti nadaných studentů. Během svého letu mají všichni členové posádky na starosti péči o interiér kosmické lodi, práci na vědeckých experimentech a také přípravu výstupu na povrch Marsu,“ popsal designér simulace Samuel Amrich.

„Měl jsem za úkol dokumentovat celý průběh mise, což znamená fotit posádku, natáčet různá videa, dávat příspěvky na Instagram. Zapojoval jsem se ale i do úkolů, například když fyzik či biolog potřebovali s něčím pomoct. Pomáhal jsem třeba vytvářet software zavlažovacího systému pro rostliny,“ popsal Heigl.

Přihlašování do příštího, v pořadí jednadvacátého ročníku Expedice Mars, bude možné od srpna do konce září 2024, a to na webu projektu.