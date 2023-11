Podvodní laboratoř projektu Hydronaut zakotvila na dva roky v areálu ČVUT

Podvodní laboratoř Hydronaut H03 DeepLab od konce roku 2018 do letošního května sloužila svému cíli pod hladinou v zatopeném lomu v Jesenném na Semilsku, nedaleko Jizerských hor. Tehdy se zde odehrálo i několik tzv. analogových vesmírných misí - tedy misí, které v lecčems simulují pilotované kosmické lety.

Koncem srpna tohoto roku byly komponenty této podvodní laboratoře převezeny do pražského dejvického areálu ČVUT, kde byly opětovně smontovány dohromady a připraveny zde pro dva roky tzv. suchých misí, tedy k simulacím vesmírných misí mimo vodní prostředí. Nové umístění na suchu umožní účast v tréninku a využití i lidem bez potápěčského výcviku a zejména zdejším studentům technických oborů.

Mnoho systémů a prvků metodiky izolovaného pobytu v náročných podmínkách zde lze odladit za poměrně nízkou cenu, v porovnání s cenou skutečného letu do vesmíru nebo s cenou pobytu ve skutečném podmořském habitatu. Lze tam také provádět systematický výběr a trénink posádek, takže při reálných misích za „ostrých podmínek“ již vše bude moci probíhat mnohem snadněji.

Letos 14. listopadu byl v areálu ČVUT veřejnosti v této souvislosti představen celý kosmický trenažér s názvem Little Moon City Prague, jehož slavnostního zahájení se zúčastnil i zkušený italský astronaut a kosmický strojní inženýr Paolo Nespoli. Ten se v minulosti účastnil tří letů do vesmíru v celkovém trvání přes 313 dní.

Little Moon City před budovou Fakulty strojní (FS) ČVUT v Dejvicích nyní vévodí právě zmíněná podvodní laboratoř (habitat) projektu Hydronaut, která se tyčí do výše téměř sedmi metrů. Vypadá jako „měsíční přistávací modul“ a vedle něj se rozkládá jakýsi „stan“ měsíčního habitatu, do kterého budou analogoví astronauti - v habitatu přebývající - provádět výstupy a vykonávat tu různé simulované vědecké činnosti.