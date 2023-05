Školy a GDPR? Zbytečná administrativa navíc, tvrdí ředitelé

„Když se chystáme něco oznámit ven ze školy a mělo by to obsahovat údaj nebo podobiznu žáka, hledáme v seznamu, zda to rodiče právě u něj nezakázali, což se taky stalo - třeba když se děti fotily na závěrečnou fotku, tak jsme některé museli dát stranou,“ popsal Minařík.

„Nic dobrého nám to nepřineslo, ale naučili jsme se s tím žit, zásadně nás to neomezuje. Respekt k tomuto opatření nás stále tak trochu nutí dívat se přes rameno, abychom, jak se říká, něco nevyvedli,“ řekl Sadílek.

Také Základní škole Lesní v Liberci povinnost dodržovat GDPR žádné větší problémy nepůsobí. „Nějak si to sedlo a situace zklidnila. Kantoři si uvědomují, že když dělají třeba nějakou akci, tak si to musí pohlídat a komunikovat s rodiči kvůli souhlasu a tak dále. Takže je to trochu administrativně zatěžující, ale jinak to je v pohodě,“ konstatoval ředitel ZŠ Lesní v Liberci Jiří Dvořák.