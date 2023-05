Systém přijímaček na střední patří do minulého století, řekl ministr Bek

„Nastavení přijímacího řízení patří do minulého století. Je jasné, že má probíhat elektronicky,“ řekl v úterý při představení priorit pro dostupné kvalitní vzdělávání ministr školství Mikuláš Bek (za STAN).

Bek, který v minulosti například vedl Masarykovu univerzitu v Brně, současně zkritizoval systém, kdy si deváťáci podávají dvě přihlášky na střední školy, ale mají pouze jeden zápisový lístek. Podle Beka to působí zbytečný stres, protože na počet míst na školách je dvojnásobek přihlášek a trvá, než se studenti rozhodnou, kterou školu si vyberou a kapacity se uvolní.

Delší povinná školní docházka

Ministr taktéž hodlá otevřít debatu o prodloužení povinné školní docházky. "Jsem přesvědčený, že je na místě vést intenzivní diskusi o prodloužení povinného vzdělávání. Prodloužení je klíčovým nástrojem, abychom do vzdělávacího systému vtáhli i ty, kteří zůstávají stranou a z různých důvodů se ani nepřihlásí na střední školu. “ řekl Bek.

Zda by se studium střední školy stalo povinným, by podle něj mělo vzejít z široké diskuse. „Ten model mohl být osm let plus čtyři či dva plus dva, ty dva by nebyly povinné,“ nastínil možnost.

Prioritně chce ministr školství také řešit nedostatečné kapacity na školách, které v poslední době v důsledku silných populačních ročníků a migrace nedostačují.

Posílit hodlá také všeobecný charakter středního stupně vzdělávání, protože si je prý ze své pedagogické praxe vědom toho, že mnoho devatenáctiletých studentů neví, čemu se chce po studiích věnovat. „Je to v pořádku, protože se rodí do velmi proměnlivého světa,“ míní Bek. Školy by podle něj měly sloužit spíše jako jakýsi výtah a děti by během vzdělávání měly postupně rozvíjet své schopnosti, pilovat je a až následně se rozhodovat, co budou dělat, nikoliv toto rozhodnutí činit ještě před nástupem na školu.

Bekovi se také nelíbí množství odkladů nástupu na základní školy, v čemž podle něj Česko „exceluje“. „Máme 20 procent dětí, které odkládají nástup do primárního vzdělávání. To je fenomén, který nesvědčí o kvalitním nastavení systému. Důvodem může být i to, že se rodiče snaží vytvořit lepší šance svým dětem dostat se na konci základní školy na vysněné školy,“ přiblížil ministr.

Bek také nastínil, že by mohl být v rámci vysokoškolského vzdělávání zaveden systém vratných studijních grantů za výhodných podmínek, tak aby mohli studovat i ti, kterým rodiče studium nezaplatí. Ty by měly podobně jako je tomu v USA odloženou splatnost.

Vzhledem ke stárnutí silných populačních ročníků a demografickému rozvoji by podle něj mohly některé školy, například v satelitech okolo velkých měst plnit s postupem času úlohu více stupňů škol. „V případě silných ročníků by zde byly základní školy, jakmile by populace zestárla, staly by se z těchto budov střední školy,“ navrhl ministr.

