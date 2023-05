KOMENTÁŘ: Zákaz školní turistiky? A co raději zákaz neschopných ředitelů a politiků? - Veronika Neprašová

Ostatně, proč při Lacinově volbě končit jen u umělého dilematu zahrada, nebo kvalitní vzdělání! Pojďme hezky do důsledků! Chcete praktického nebo zubního lékaře v dojezdové vzdálenosti menší než hodinu a půl? Chcete mít kde nakoupit? Chcete nedejbože získat práci? Jó, holenkové, to musíte do Prahy, Brna, Ostravy nebo aspoň do Plzně! Kdepak rozvoj venkova, stačí, že máte zahrady a domy!

Z tragikomického rozboru nehorázného zploštění problému panu Lacinovi ještě vypadl jeden, možná vůbec nejdůležitější důvod, proč rodiče nechtějí své dítě hlásit do školy nejblíže svému bydlišti: zdaleka to nemusí být jen o nějaké pomyslné prestižnosti. Velmi často je to třeba proto, že na té nejbližší škole vaše dítě šikanovali a vedení s tím nic nedělalo. Nebo tam nebyli schopni nebo ochotni zohlednit jeho hendikep či naopak talent. Většina rodičů se dnes už totiž nehodlá smířit s tím, že jejich dítě někam chodí a plní tím zákonnou povinnost základně se vzdělávat, ale při své skandální rozcapenosti řeší i to, JAK to vzdělávání probíhá a jaké nese výsledky.