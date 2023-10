Školské odbory nadále požadují pro neučitelské profese růst výdělků o 10 procent

Ministerstvo školství by mělo mít podle navrhovaného rozpočtu na výdaje v příštím roce 269 miliard korun. Proti letošku je to o 3,9 miliardy korun víc a proti červnové rozpočtové verzi je to o 33,2 miliardy víc.

Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) už dříve řekl, že podoba rozpočtu není konečná a může se ve Sněmovně ještě upravit. Učitelé by si měli polepšit od ledna v průměru asi o 2500 korun. Průměrný učitelský plat by měl odpovídat 130 procentům průměrné mzdy, jak nařizuje zákon. Při výpočtu se bude vycházet z částek roku 2022.

Podle Dobšíka navázání výpočtu na loňskou průměrnou mzdu učitelům nedorovná ani inflaci. Jako křivdu odboráři vnímají pak to, že by se nemělo příští rok přidat nepedagogickým pracovníkům. Na jejich výdělky má být o dvě procenta peněz méně.

Podle ministra školství by se školy do budoucna měly slučovat do větších celků. Servisní služby by se zajišťovaly pro více škol najednou, daly by se tak snížit náklady. Odboráři s tím souhlasí. „Je to ale hudba budoucnosti,“ míní Dobšík.