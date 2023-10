Nula nestačí, protestovali akademici

V úterý už se volalo po obecném navýšení rozpočtu školství, jemuž podle organizátorů chybí 10 miliard, přičemž kvůli nízkým platům odcházejí akademici do zahraničí, do soukromého sektoru anebo učit na střední i základní školy, kde mají šanci na lepší podmínky.

„Nechceme být nerozumní, ale chceme plán. Už v tomto roce by to měly být tři čtyři miliardy navíc a v každém dalším by se měl rozpočet o jednotky miliard nadále navyšovat. Tak abychom se dostali na úroveň průměru OECD,“ uvedl.

„Dnes už si všichni včetně rektorů uvědomujeme, že to vláda se vzděláním nemyslí tak, jak říká. Pokud nebude jednat, není to poslední stávka. Rodiče by měli slyšet, že časem nebude, kdo by učil jejich děti. Budeme dál bít na poplach,“ uzavřel.