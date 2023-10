Vysoké školy jdou do výstražné stávky

„Dál šetřit v podfinancovaném vysokém školství není úspora, ale sebepoškozování. Stávka na vysokých školách byla dlouho něco nemyslitelného. To, že se do ní zapojují tisíce akademiků a ozývají se hlasy, že by měla být následována časově neomezenou stávkou v době zkouškového období, svědčí o vážnosti situace,“ uvedl člen stávkového výboru Ondřej Švec z Filozofické fakulty Univerzity Karlovy.