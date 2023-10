Benda: Schůze o nedůvěře je úplně zbytečná

Vezme si koalice něco z opoziční kritiky, která na jednání o vyslovení nedůvěry vládě zaznívá?

Uvidíme, co zazní ještě ve středu. Dnes zazněl časově limitovaný, ale naprosto vypovídající projev Andreje Babiše a projev Tomia Okamury. Na Babišovi bylo zajímavé, že on sám uráží úplně každého, ale když pak pan premiér Petr Fiala řekl několik kritických vět na jeho adresu, tak se pak rozčiloval a pokřikoval. Je to asi o jeho osobní nevyrovnanosti.

Vláda nepochybně naslouchá tomu, co tady zaznívá, ale že bychom slyšeli něco překvapivého, to ne. Tato schůze je úplně zbytečná a všichni to vědí. Za situace, kdy v pátek vládní koalice ukázala 108 hlasů na ne úplně jednoduché materii, na které si mysleli, že nás dokážou rozložit, je hlasovat o nedůvěře opravdu jen o mluvení.

Okamura vyzval Babiše ke spolupráci: Zahoďme osobní antipatie

Dnes (v úterý; pozn. red.) tady mluvili ale hlavně ministři vládní koalice.

Vláda se rozhodla, že v si­­tuaci, kdy opozice svolala schůzi k nedůvěře – sami bychom to nedělali – a jsme přibližně v půlce mandátu, tak ministři vystoupí za své resorty a v umírněné podobě řeknou, co se podařilo udělat, abychom pořád jen neposlouchali, co jsme neudělali.

Tato schůze byla původně svolaná kvůli šifrovanému telefonu ministra vnitra Víta Rakušana. Je logické, že to opozice kritizuje.

Už přece sami tvrdí, že to tak není. Sami pochopili, že vlastnictví jednoho kryptotelefonu není důvod svolávat schůzi k nedůvěře vládě, tak to teď rozšiřují na všechny strany.

Preference vládních stran klesají, nespokojenost s vládou roste. Proč by toho neměli využít?

V polovině volebního období je vždycky nespokojenost s vládou, to je poměrně přirozené. Navíc za situace, kdy přinášíme konsolidační balíček, o kterém víme, že se dotkne všech, a nikdo z něj není nadšený. Je to jen šance, jak vylepšit veřejné finance. Je tedy logické, že preference vládních stran klesají. Opakuju, že to byl právě minulý týden, kdy se měli pokusit vládu grilovat. Dneska je jasné, že víc než 91 hlasů nemají. Oni potřebují 101. Je to jen hra. Kdyby svolali mimořádnou schůzi s tím, že chtějí vysvětlení toho či onoho, tak to ještě pochopím.

Havlíček: Vládě nepřejeme nic špatného

Mimořádnou schůzi byste jim ale zamítli.

Měli by samozřejmě tu nevýhodu, že jim program neschválíme a že mají jen dvě přednostní práva. Ale nedůvěra vládě v téhle situaci? V téhle zemi není jediný člověk, který by si myslel, že nedůvěra může uspět. Včetně nikoho z opozice.

Přesto opoziční strany vždy jednání o nedůvěře svolávaly, i když bylo jasné, že to nedopadne. Vládu se takhle podařilo shodit jen jednou, v roce 2009.

Ne vždy to bylo jasné, tak jednoduché to není. Je pravda, že jednou se to stalo, ale někdy to bylo relativně těsné. Nedůvěra má přicházet ve chvíli, kdy je vládní koalice nějakým způsobem znejistěna. Oni použili vyslovení nedůvěry před komunálními volbami, před prezidentskými volbami a teď. Používají nedůvěru vládě ke snaze upoutat na sebe pozornost nebo odpoutat pozornost od něčeho jiného. Je to legitimní prostředek, já jen říkám, že strašně zbytečný.