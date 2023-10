Školským odborům se nelíbí, že peníze navíc dostanou učitelé v odměnách

Podle Dobšíka se školským odborům nelíbí, že učitelé dostanou peníze navíc v odměnách, naopak požadují, aby alespoň část přidaných peněz putovala do tarifů.

„Měli jsme představu, že by se mohlo (při výpočtu zákonné valorizace učitelských platů) vycházet z predikce na letošní rok, nikoliv ze skutečnosti roku 2022. V ministrem představeném výpočtu budou učitelé v roce 2024 na 113 procentech průměrné mzdy,“ řekl ČTK Dobšík.

Nárůst výdělku příští rok odhaduje resort školství podle ministra Beka na částku okolo 2500 korun. Průměrná mzda učitelů v regionálním školství by tak podle něj měla dosáhnout 52 400 korun měsíčně.

„S tím, že navýšení půjde do odměn, rozhodně nejsme spokojeni. My jsme chtěli kompenzaci přes tarify. Už teď měli ředitelé škol asi 8000 korun měsíčně (na jednoho pedagoga) na osobní ohodnocení. Když se k tomu přidají další zhruba 2000 Kč, tedy částka, o kolik mají platy učitelů růst, tak to bude na odměnách zhruba 10 tisíc korun měsíčně, které někteří z učitelů dostanou a někteří nikoliv,“ řekl předseda odborářů ve školství.