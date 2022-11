Pražský veletrh pomůže tisícům deváťáků s výběrem střední školy

„Najdi střední školu, která tě bude bavit,“ hlásá reklama na pražském Vyšehradě u Kongresového centra, do kterého od čtvrtka 24. listopadu do soboty 26. listopadu zavítají tisíce žáků vybírat svou budoucí střední školu, gymnázium či odborné učiliště.

Přehlídka je určena žákům 8. a 9. tříd základních a speciálních škol, jejich rodičům, výchovným a kariérním poradcům, pedagogům i široké veřejnosti. Lidé ji mohou navštívit první dva dny mezi 9:00 až 18:00, v sobotu pak od 9:00 do 15:00.

Tradice veletrhu sahá až do 90. let minulého století. Přijíždějí na něj školní zájezdy, v odpoledních hodinách a v sobotu přicházejí též rodiče se svými dětmi. Účastníci mají možnost nakouknout do stovky středních škol, nasát jejich atmosféru a pobavit se na místě jak s žáky, tak učiteli.