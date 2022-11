Nezaměstnanost absolventů SŠ a VOŠ klesla na 4,4 procenta

Vyplynulo to z analýzy Národního pedagogického institutu (NPI) o nezaměstnanosti absolventů středních škol.

Do budoucna očekává institut zhoršení situace. Souviset by to mělo s odhadovaným nepříznivým vývojem světové ekonomiky v souvislosti s válkou na Ukrajině a s nárůstem počtu studentů SŠ.