Pražské planetárium muselo vypsat nový tendr na projekční systém

„Bohužel, jedna firma zkomplikovala celé výběrového řízení, opakovaně podávala stížnosti. Vypsalo se tedy nové výběrové řízení dne 1. dubna. Výsledek bude zřejmý v období letních prázdnin. Naše práce to zatím neohrožuje, do podzimu se demontuje starý projekční systém,“ sdělila mluvčí.

Při modernizaci plánuje planetárium vyměnit stávající dosluhující projekční systém za novou LED technologii, projekci obrazu nově zajistí 45 milionů diod rozmístěných po celé kopuli. Výhodou nového systému je podle planetária vysoká životnost 25 let, vysoký kontrast a nižší náklady na údržbu.

Podle dřívějších informací jde pouze o několik let existující technologii a její instalací se pražské planetárium stane největším planetáriem na světě, které ji bude využívat. Současný projekční systém byl nainstalován v roce 2009 a je už podle zástupců města a planetária na konci životnosti.

V době rekonstrukce by se planetárium nemělo uzavřít zcela, ale v případě, že to práce dovolí, zůstane přístupná výstava ve foyer, tzv. simulatorium v podzemí, obchod s dárkovými předměty a pokračovat by měly i workshopy pro školy. V běžném provozu budou také Štefánikova hvězdárna na Petříně a Hvězdárna Ďáblice.