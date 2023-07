Platy vedení škol významně vzrostly

„Může to zlepšit prestiž profese a motivovat lidi, aby se do těchto pozic hlásili a neodcházeli jinam. Z šetření České školní inspekce totiž víme, že na řadu míst se hlásil jediný kandidát. Zvýšení konkurence určitě navýší kvality vedoucích pracovníků,“ řekl Právu spoluautor studie Václav Korbel.

Jenže pro vyhodnocování práce ředitelů zatím chybí nástroje. Pohyblivá složka platu se v průměru za pět let zvýšila ze 13 na 17 tisíc měsíčně. Není však jasné, co se na vyšším ohodnocení jejich výkonů podepsalo kromě toho, že se zvýšil objem peněz, které jsou ve školství k dispozici.

„Nevíme, jak se výše platu promítá do vzdělávání, a proto by se zřizovatelům měla poskytovat metodická podpora, aby dokázali kvalitu práce ředitelů vyhodnotit,“ uvedl Korbel.

Jedním z nástrojů měření kvality by mohlo být například každoroční plošné testování žáků pátých a devátých tříd, které by ale nemělo žádný dopad na klasifikaci. Podle Korbela tomu tak je například v USA a Británii. Ovšem nemělo by to mít velkou váhu v celkovém hodnocení, aby to třeba nevedlo ředitele k tomu, že budou po učitelích vyžadovat zaměřit výuku jen na testy. Častější testování by však mohlo ukázat dlouhodobý trend.