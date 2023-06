Odbory nadále vyzývají k zakládání stávkových výborů ve školách

V konsolidačním balíčku, jehož cílem je zlepšit stav veřejných financí, navrhla vládní koalice ušetřit státní peníze škrty v dotacích do škol ve výši dvou miliard korun. U dotací by se snížilo jejich spolufinancování ze státního rozpočtu. Zástupci rektorů s návrhem nesouhlasí, protože by zvýšil podíl spolufinancování VŠ, což by podle nich mohlo vést k nevyužití vyčleněných peněz.