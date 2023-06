Proti škrtům se bouří rektoři i odbory

„Totálně to popírá všechny deklarace o prioritě školství. Jestli jsme doufali, že se bude pokračovat v tom, co je ve vládním prohlášení, že povolání pedagoga se zatraktivní, tak se nad tím zavírá voda,“ řekl v pondělí Právu šéf školských odborů František Dobšík.

Odbory se obávají i Stanjurova návrhu na snížení tarifních mezd o pět procent. „To by znamenalo, že nám pak budou věšet bulíky, že nám to vrátí na nenárokových složkách. Ale když nám nedali ani jasný propočet, jak se budou valorizovat mzdy učitelů na 130 procent, a ještě z toho odstřihli asistenty, vychovatelky, školní psychology a další síly, tak už žádnou jistotu nemáme,“ řekl Dobšík.

Stejně tak se vládní program zavazuje navyšovat výdaje na školství tak, aby odpovídaly podílu HDP vynakládanému v průměru zeměmi OECD. To by představovalo ještě miliardy navíc.

„V kombinaci války, předchozího dluhu, dozvuku covidu a energetické krize jde do tuhého. Ale budu to sledovat z toho pohledu, jestli už si uvědomujeme, že vzdělání je jedna z nejvyšších hodnot. Vláda si může říct, že školství je budoucnost a na tom šetřit nebudeme. Ale smetanu slízne někdo jiný, kdo třeba ještě ani není ve Sněmovně. Anebo si vláda řekne, že to bude jinak,“ řekl Právu.

Ani on nevidí možnosti úspor. Zoufalou možností by prý mohlo být proškrtání míst na 2. stupni některých venkovských základních škol, které podle zpráv České školní inspekce mnohdy nemají valnou úroveň, jsou poloprázdné a žáci by mohli dojíždět dál. Ale na to by bylo třeba víc času a úspora by se pohybovala v řádu desítek milionů korun.