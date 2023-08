Oceánské vlny veder jsou v Antarktidě prakticky jisté, tvrdí vědci

Antarktida je kolosální zásobárnou pevninského ledu, má tloušťku čtyři kilometry a její rozlehlý bílý povrch odráží sluneční záření do atmosféry, což udržuje Zemi chladnou.

Studie publikovaná v časopise Frontiers in Environmental Science dává dohromady data o dopadu extrémních jevů na Antarktidu. Podle vědců je kvůli nim narušené počasí, jsou silnější prašné bouře a hroutí se ledovcové šelfy. Autoři studie varují, že by to brzy mohlo vyvolat kaskádovité účinky po celé planetě.