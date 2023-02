Nejkrásnější vědecké pracoviště v Česku je v oblacích

Cesta na věž trvá ve speciálním výtahu 20 minut. „Je to tak trochu jako cesta do nebe. Do výtahu je nutné vlézt po žebříku jeho stropem. Ven je vidět přes malé okénko. Výtah tak rachotí, že spolucestující není slyšet. Naštěstí se umím při cestě uklidnit čtením knih Kateřiny Tučkové,“ řekla Právu s úsměvem vědkyně Lenka Suchánková působící v centru Recetox Masarykovy univerzity Brno a v Akademii věd ČR.