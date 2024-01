Náplně pro nahřívaný tabák chtějí využít k výrobě cihel či hubení krys

Náplně do zařízení pro nahřívaný tabák by se v budoucnu mohly po recyklaci využívat k výrobě cihel, jako výztuž do kompozitního materiálu pro 3D tisk nebo k hubení krys. Možnosti využití materiálů z náplní nyní zkoumají chemici z brněnského Vysokého učení technického (VUT).

Foto: archiv VUT/Václav Koníček Čištění acetátu celulózy od cigaretového odéru trochu připomíná praní cigaretových filtrů.