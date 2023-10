Nahřívaný tabák s příchutí v obchodech končí

Národní protidrogový koordinátor Jindřich Vobořil nepovažuje zákaz za nejlepší krok. „Nejsem z toho nějak nadšený. Hodně podporuji harm reduc­tion přístup, tedy snižování rizik i u tabáku. Trochu se obávám, že se lidé kvůli tomu vrátí k cigaretám, ale neznám přesná tržní čísla, díky kterým bych mohl odhadnout, nakolik by se to mohlo stát,“ řekl Právu Vobořil.

Podle Vobořila by byl takový zákaz nesmyslný. „Některé evropské státy jdou špatnou cestou. Nezdá se mi, že by tento krok byl postavený na nějaké evidenci. Zákaz charakterizujících příchutí v nahřívaných tabákových výrobcích oslabuje úlohu těchto výrobků při snižování míry kouření v Evropě. Je téměř zločinné nedat peníze do toho, aby se ta data získala. Jestli to zachrání sto tisíc životů nebo ušetří miliardy na zdravotním pojištění, tak proč k tomu nemáme data?“ kritizuje Vobořil.