Hladík: Zálohovat PET lahve a plechovky by Češi mohli v roce 2025

„Zálohovat PET lahve i plechovky by mělo být možné nejdříve od poloviny roku 2025,“ oznámil v úterý na tiskové konferenci Hladík. Novelu plánuje předložit na konci měsíce do meziresortního řízení.

Zároveň připustil, že se to nemusí stihnout. „Je to nejdřívější možný termín, ale může to být i později. Bude to záležet na tom, jak rychle budeme schopni přijmout legislativu a přejít na operátory, včetně úprav ochodů a informační kampaně směrem k obyvatelům,“ řekl Novinkám. Je však pravděpodobné, že se systém bude snažit spustit ještě před sněmovními volbami, které budou v říjnu 2025.