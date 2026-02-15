Článek
Astronauti mise Crew-12 tímto vystřídali posádku Crew-11, jejichž mise byla ukončena v polovině ledna kvůli zdravotní evakuaci zapříčiněné stavem jednoho z astronautů, a vrátili stanici do stavu plné obsazenosti.
Meirová a Hathaway reprezentují americký Národní úřad pro letectví a vesmír (NASA), Adenotová Evropskou kosmickou agenturu (ESA) a Feďajev ruskou vesmírnou korporaci Roskosmos. Čeká je asi osm měsíců dlouhá orbitální mise.
Na ISS se nová čtveřice bude věnovat řadě vědeckých experimentů. Mezi ně patří studie bakterií způsobujících zápal plic a experimenty zkoumající interakce rostlin a mikroorganismů, které vážou dusík, což má pomoci s pěstováním rostlin ve vesmíru.
Čtveřice astronautů se připojila ke třem, kteří na ISS byli od ledna sami – těmi jsou kosmonauti Sergej Kuď-Sverčkov a Sergej Mikajev a americký astronaut Chris Williams. Ti tam dorazili v listopadu v ruském plavidle Sojuz MS-28.
Soukromá společnost SpaceX založená v roce 2002 miliardářem Elonem Muskem začala v květnu 2020 dopravovat astronauty na oběžnou dráhu. Mise Crew-12 je dvanáctým vysláním posádky na ISS s využitím rakety SpaceX.