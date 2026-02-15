Policie v Praze zasahovala u nahlášeného radioaktivního předmětu. A skutečně ho našla

Článek
Anonym oznámil údajný výskyt radioaktivní látky v sobotu večer. Měla se nacházet v jedné ze školních budov Univerzity Karlovy v ulici V Holešovičkách v Praze, kde mimo jiné Fakulta jaderná a fyzikálně inženýrská ČVUT provozuje cvičný školní jaderný reaktor VR-1 „Vrabec“. Prostory, kde se cvičný reaktor nachází, byly ale naprosto v pořádku a bez zvýšených hodnot.
„Byli jsme přivoláni do školní budovy, kde jsme prováděli měření radioaktivity. V místech, kde se nachází cvičný reaktor, a která jsou zabezpečená, nebyly naměřeny žádné zvýšené hodnoty a vše bylo v pořádku,“ přiblížil v neděli Novinkám mluvčí pražských hasičů Miroslav Řezáč.
To už ale neplatilo o kus dál. „Na jiném místě ve škole však naši chemici naměřili zvýšené hodnoty radioaktivity u cizího předmětu, který škole nepatří. Na místo jsme proto povolali Chemickou laboratoř z Kamenice, aby naše měření potvrdila. Ta naměřila rovněž zvýšené hodnoty radioaktivity u konkrétního předmětu,“ přiblížil Řezáč.
Jak se skladují tisíce sudů s radioaktivním odpadem. Podívali jsme se do nejstaršího úložiště u nás
Doplnil, že naměřené hodnoty naštěstí nebyly život ohrožující ani člověku nebezpečné, byly pouze zvýšené. „Celá věc byla předána Policii ČR a Státnímu úřadu pro jadernou bezpečnost,“ dodal mluvčí hasičů.
Policisté už asistovali na místě, kde nechali místnost s předmětem zapečetit. Případ teď prověří kriminalisté kvůli možnému nezákonnému nakládání s radioaktivní látkou.
„Ve večerních hodinách jsme reagovali na anonymní oznámení, podle kterého se v jedné z budov měla nacházet radioaktivní látka. Ta byla skutečně nalezena, nicméně by neměla být životu nebezpečná. Místnost byla zapečetěna, likvidaci samotné nalezené látky by měla zajistit škola,“ uvedl k zásahu mluvčí pražské policie Jan Rybanský.
„Událostí se nyní budou zabývat kriminalisté, a to pro podezření z trestného činu nedovolená výroba a držení radioaktivní látky a vysoce nebezpečné látky. Budeme zjišťovat, jak se do školy dostala, případně kdo ji tam přinesl,“ uzavřel Rybanský.