Na Česko dopadne rekordní úbytek stavebních povolení

Adam Kotrbatý
3:39

Zatímco dnes jsou ještě ve velkých městech vidět stavební jeřáby a firmy hlásí plné kapacity, v nadcházejících měsících a letech se to může změnit. V Česku už čtyři roky po sobě klesá počet vydaných stavebních povolení. Loňský rok byl dokonce nejhorší od počátku sbírání dat v roce 1999. Problém je to hlavně pro výstavbu bytů.

Foto: Envato Elements

Výstavba bytů v Česku dlouhodobě vázne. Odráží se to na cenách.

Za celý loňský rok vydaly stavební úřady po celém Česku 61 613 povolení. Meziročně zhruba o 10 500 méně. V porovnání s rokem 2021, kdy počet vydaných razítek naposledy rostl, je propad přibližně třetinový.

„Důvodem do velké míry pravděpodobně byly problémy s digitalizací stavebního řízení. Nejde ovšem pouze o jednorázový výkyv, nýbrž o celkově negativní trend,“ uvedl Martin Gürtler, ekonom Komerční banky.

Zásadní problém má především výstavba bytů. Loni jich developeři i běžní lidé začali stavět 35 819. V Praze, kde by podle odhadů bylo k uspokojení poptávky třeba stavět mezi 10 až 15 tisíci byty ročně, jich loni začalo vznikat 7380.

Pomalé povolování je jedním z hlavních důvodů překotného růstu cen nemovitostí. Čekání na úřadech výstavbu prodražuje. Zároveň prodávajícím umožňuje přenášet zvýšené náklady na kupující. Na trhu totiž vytváří nedostatečnou nabídku. Lidé tak mají menší výběr a berou to, co je. I za zvýšené ceny.

Nabídkové ceny, tedy ty uvedené v inzerátech, loni podle webu Sreality.cz vzrostly meziročně o 15,6 procenta. Sreality sledují středně velké byty o rozměrech 50 až 80 metrů čtverečních. V jejich případě jde v praxi o zdražení v řádech stovek tisíc korun, v Praze i přes milion.

Změnit to podle expertů může jen více postavených bytů. V tomto ohledu však výhled na letošní rok optimismus nenabízí. „Pokud jde o bytovou výstavbu, nějaký boom očekávat nelze,“ konstatoval Petr Dufek, hlavní ekonom Banky Creditas.

Zlepšení až s novým zákonem

Nízký počet vydaných stavebních povolení začne Česko v následujících měsících dohánět i proto, že developeři postupně vyčerpají zásobu projektů, na které dostali razítka již dříve. Některé budovy byly schválené už v době covidové pandemie, developeři ale kvůli nejistotě na trhu s jejich stavbou vyčkávali. S tím, jak bude tato odložená nabídka bytů mizet, což ještě více prohloubí tlak na ceny.

„Ke zlepšení situace by mohlo dojít nejdříve po roce 2027 v souvislosti s plánovanými úpravami nového stavebního zákona a Metropolitního plánu,“ prohlásil Petr Michálek, předseda představenstva developera Skanska Residential.

Problém ještě umocňuje, že ani v předchozích dvou dekádách výstavba nebyla dostatečná. Například podle dat developera Central Group, který vývoj trhu dlouhodobě sleduje, narostl za posledních dvacet let bytový deficit v hlavním městě o téměř sto tisíc bytů.

Naopak zájem o byty roste. V Praze se podle prodalo od ledna do prosince celkem 7800 bytů. Prodeje tak překonaly dosud rekordní rok 2021.

Velká poptávka se projevila také v Brně. Podle dat developera Trikaya si tam v uplynulých 12 měsících lidé koupili 1405 nových bytů. Byl to největší počet od roku 2016, kdy prodejci udali ještě o 86 bytů více.

