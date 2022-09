MŠMT dá církevním školám dotaci 40 milionů Kč na ukrajinské děti

Jak MŠMT nyní informovalo, důvodem k vyhlášení dotací pro církevní školy je podle něj to, že se jim běžně ve stejném kalendářním roce nepřidávají peníze na nárůst počtu žáků a učitelů.

Náměstek pro vzdělávání Jan Mareš ve středu na školském výboru poslancům řekl, že v českých školách je zapsáno asi 66 tisíc ukrajinských uprchlíků, z nichž kolem 10 tisíc zatím do výuky nenastoupilo. Nejvíc Ukrajinců, a to kolem 51 tisíc, se podle něj zapsalo do základních škol.

Např. počet prvňáků bez ukrajinských uprchlíků odhadlo ministerstvo školství před začátkem školního roku na 110 330. Množství ukrajinských uprchlíků v českých školách tak tvoří přibližně polovinu jednoho populačního ročníku dětí.

„Ze screeningového šetření kapacit mateřských a základních škol ve vazbě na dopady ukrajinské krize v průběhu března roku 2022 vyplynulo, že i církevní školy přijímají ke vzdělávání ukrajinské děti a žáky a nabízejí tak své kapacity, čímž napomáhají řešit situaci ve veřejném školství,“ uvedla ekonomická náměstkyně ministerstva školství Pavla Katzová. Přesná data o počtu dětí ve školách bude mít úřad zřejmě až po konci září.

V Česku bylo podle statistik ministerstva školství v minulém školním roce 48 základních škol, které zřizovala církev. Církevních středních škol bylo 44. Celkem evidoval úřad v ČR 4238 základních a 1285 středních škol.

Dotace na adaptační skupiny

Resort školství vyčlenil v dubnu 1,25 miliardy korun na adaptační skupiny pro Ukrajince ve věku od tří do 15 let a 150 milionů na kurzy češtiny pro běžence ve věku 14 až 18 let. O dotace mohly žádat veřejné vysoké školy a školská zařízení včetně středisek volného času, kraje a obce či městské části hlavního města Prahy. Podporu na provoz adaptačních skupin mohly obdržet navíc i příspěvkové a nestátní neziskové organizace. Peníze měly vyčerpat na aktivity, které se budou konat do konce srpna.

Ministerstvo pak ještě vypsalo další dotační program 100 milionů korun na podporu prázdninových jazykových kurzů pro děti ve věku šest až 18 let.

